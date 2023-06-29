تبيان: إذا أعلن الجيش التعبئة وفرض حالة الطوارئ سيضمن شيئين إيجابيين





الأول بالإعلان للطوارئ سيتم عزل المليشيا عن عامة الناس وحصرهم في أماكن تجمعهم وسيعزل السيارات المدنية التي تتحرك وستبقى سيارات المليشيا فقط وإن تحركت فهي هدف مشروع الإعلان إذا خصصت ساعات لحظر التجوال !! سيمكن من تنفيذ القانون الفعال ضد العملاء والمتعاونين !!

الثاني بإعلان التعبئه سيُمسك الجيش بفيض الشباب الذي يتدفق نحو دول الجوار وسيعمل على تغير وجهتهم من الخمول للفاعليه والتربية الوطنيه وتجريب البيئة العسكرية وغرس الروح الوطنيه التي خدشتها ( سفاهة قحط ) سيردم الهوة الضيقه مابين القوات المسلحة السودانية وشبابها سيساعد في تحقيق شعار الجيش الواحد والشعب الواحد بشبابه سيتلقى الشباب مزيد من الجرعات التي قد تساعد في إيضاح حجم المؤامرة التي وقعت على كاهل الوطن فهذه الحرب هي في الأصل مقاومة لمشروع الإستعمار الثقافي الفكري وليست معركة مسلحه فقط ،،

هذا من عندي

تبيان توفيق