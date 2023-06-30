تبيان توفيق: ياريت رسالتي دي تصل !!





إنت متطوع صح خليك عارف إنك متطوع عشان البلد وعندك الأجر من الله وشغال لله وعملك ده إنت ماقايم بيهو عشان جهه معينه ونواياك خليها جواك ووقفتك خليها بينك وبين ربنا في ناس همهم يشوفوا المتطوعين ديل لأنوا عندهم غرض سياسي خبيث وعندهم مشروع معين تجاه الشباب البازلين روحهم ديل فصدقني إنت عندك أعداء وعندك خصم وعندك جهات قاعده تتربص بيك فيااااريت تمتنع عن التصوير وتكون حصيف وتكون واعي وده مازمن تصوير ولازمن مناسب لإعلان نفسك كمتطوع عشان تلقى لايك حتستفيد شنو بس من نشر صورتك ونشر بياناتك ونشر إصابتك ونشر مكان تواجدك !! حاول أفهم إنو الثقره الوحيده الممكن تقدمها في خاصرة ظهر الجيش ده إنك تعمل تصور نفسك !!

ياخ نحن ماعايزين نعرف المتطوعين ديل منو ولاعايزين نشوف شكلهم مش إنت شغال لي الله فخليك كده ( افهمني خليك كده )

لو عندك متابعه صاح للتقارير القاعده تقدمها قناة العربيه والحدث عن المتطوعين ديل فصدقني ماحتباري ليك كاميرا ،، والله ماحتباري كاميرا القناة دي عامل تقرير ملفق وجايبه صور المتطوعين الظهروا في الميديا وقالت ديل جزء من تنظيم داعش وانو المتطوعين ديل بقيادة الشاب المات قبل فتره الاسموا ود الفضل وطبعاً ده كلو كذب وهو سوداني زيو وزي العسكري العادي ومن حقو يدافع عن ارضو لكن القنوات دي عندها ناس ضدك قاعدين معاك وحولينك وقدامك وشغالين معاها تضليل والتضليل ده فيهو شغل تقارير ممنهج بيطعن الجيش في الظهر وبيخليهوا فيهو قيل وقال ،،

مادام لقيت فرقه وإتطوعت فيااااريت تخلي الرياء وتخلي التصوير وتخلي التاغ وتمتنع عن الفيديوهات وماتدي فرقه لأي جهه تشتغل بيك شغل إنت بتقدموا لي الله أنا بتمنى رسالتي تصل لي كل متطوع دخل الصفوف وعايز يدخل وعندو نيه يدخل ويبقى متطوع !! الإعلام ده ضرروا عليكم أكبر من نفعوا،، إذا جاي عن طريق رابطه أو جمعيه او اي جهه شبابيه فإنت حتضرها وتخسرها وحتخلي غيرك يفوز عليك ،، ولازم تعرف إنو السياسه مافيها رجاله السياسه مافيها رجاله السياسه مافيها رجاله السياسه فيها إنك تحقق هدفك وتنجح فيهو وتوصلوا نهاياته ثم توريهوا غيرك ،، وإنتو كلكم ( إنتو دي أفهمها) هدفكم تصدوا العدوان ده وتعلنوا الانتصار فياريت تصبروا وماتبقوا (عبيطين ) يااااريت تفهموا رسالتي !! لاني بخاف عليكم تفشلوا( تضحياتكم دي ) بي يدكم وتخلو العملاء يستخدموا حسن نواياكم دي ضدكم !!

تبيان توفيق الماحي