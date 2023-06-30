



الزول البيشوف الميديا صاح حيلاقي إنو في جنود من الجيش قاعدين في الخطوط الامامية الواحد منهم بيرفع صورة زميلو او صديقوا او قريبوا الإستشهد وبيكتب عليها ،، أنا جايك فأحجز لي معاك مكان ،، سبقتني ليه ،، ناس بتتعافر عشان تستشهد والواحد فيهم شايفها قداموا وعارف إنو الفاصل بينو وبينها مسألة زمن بس لأنها هي جايه جايه !!

السودان ده مابيستحق إلا يكون مرفوع الرأس لأنو فعلياً كده بلد بتستاهل بلد ملانه رجاله وفراسه وفيها برضو من نساء السودان اخوات رجال بحق وحقيقه ،، السودان ده الآن فيهو شغل للمستقبل الكبير وإنشالله بمقدرة الله وأيادي العاملين فيهو حيشوف النور !!

المرجفين والخونه في كل عهد كانو موجودين وعندهم عملهم زي ما إنت عندك عمل وفي نهايه لكل شيء حتى الحرب دي فيها نهايات لكن بعدين عندها فاتورة تانيه وعندها ضريبه لازم تندفع وواحده من الضرائب دي هي إنك تعرف مكان العدوا الماشايل سلاح لكن شايل لسان وافكار أخطر من السلاح نفسه أفكار ملانه فتنه وغي وعنصريه وارتزاق فديل إنتصارك عليهم بإنهم يكون بره دائرة الفعل لأنو فعلهم سيء وغميئ ونتن ولا يصلح للحياة !!

التدافع الشايفنوا ده تدافع لناس صالحين وصادقين وعندهم إيمان بالوطنيه لدرجة إنو الواحد فيهم بيزعل عشان زميلوا استشهد قبلية!! فجيش زي ده حنقيف وراهو لآخر جندي حتى ينتصر !!

تبيان توفيق

