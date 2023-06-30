عمرو صالح: ماف حاجة إسمها إنهاء الحرب.. الصح هو إنهاء تمرد الجنجويد





الناس الضد الجنجويد يشيلوا الصورة دي يغيروا بيها بروفايلاتهم ولا أي صورة تانية؛ ياخ أصلك ما تقعد ساي؛ الشغلة دي بأقل القليل بتمشي. المعركة السياسية مع هؤلاء لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية.



ماف حاجة إسمها إنهاء الحرب: الصح هو إنهاء تمرد الجنجويد. ناس قانونهم بتبعهم للقائد العام ولو الكيزان هجموا عليهم في معسكر المدينة الرياضية دا ما بيبرر تمردهم على الدولة وإنهم يطلعوا بيان بعد ساعة يقولوا نحن استلمنا الدولة ويطالبوا الجيش يسلم ليهم. الحرب دي لو سخنوها الكيزان، فالبدوها بي معناها السياسي الجنجويد وبدوها بي تحرك مروي قبل تحرك الكيزان على المدينة الرياضية إذا كان حاصل. فماف شي إسمو إنهاء الحرب! دا كلام فارغ المطلوب إنهاء تمرد الجنجويد!

عمرو صالح ياسين