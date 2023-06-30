عائشة الماجدي: صلاح قوش كان مدخل يدو في القصة دي (…)





هسي كان صلاح قوش كان مدخل يدو في القصة دي

عليكم امان الله كان هسه قسم الدعم السريع دا لي عشره فصايل 😅

الدعم السريع الجناح الثوري و الدعم السريع دنيا زايلي والدعم السريع ام قرون و الدعم السريع اب قرون والدعم السريع عجال لاقن والدعم السريع ام باغة ودعم سريع جناح يوسف عزت وجناح فارس النور والدعم السريع جناح المؤتمر السوداني و غيرهم من الاسماء العميقه 😁

وكان إنتهت أسطورة الدعم السريع ولقوا روحهم فجأة في السهلة..

عقلية رجل ماكر

عائشة الماجدي