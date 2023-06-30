أم وضاح: إلى الهارب العايب صلاح مناع





إلى الهارب العايب صلاح مناع..

لم يفتح الله عليك بكلمة وأنت تتابع مرتزقة تشاد وليبيا والنيجر وهم يحاربون قوات الشعب المسلحة..

لم يفتح الله عليك بكلمة وأنت ترى بأم عينك عمليات النهب والإغتصاب والسحل والقتل..

لم يفتح الله عليك بكلمة وأنت تشاهد جرائم وإنتهاكات المليشيا بحق الشعب السوداني..

نعم سيشارك شباب الوطن الحر لنصرة جيشه ووطنه ولدحر المليشيا المرتزقة وكل من عاونها من خونة وعملاء وعبيد المال..

#ام_وضاح