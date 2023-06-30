تعرف على الاجابة.. داير زول سافر بعربية من السودان الى مصر.. كم تكلفة التربتك في حلفا ورسوم المعبر؟





السؤال: داير زول سافر بعربية مصر

داير اعرف تكلفة التربتك في حلفا و رسوم المعبر كم

وشكرآ

Aymen

الاجابة

اولا لازم تاشيرة ثانيا بعد الحرب و الوضع الحاصل اذا ناوي تقعد فترة طويلة افضل تشتري عربية

الإجراء بعد التأشيرة تعمل ورق ترب تك من المهاجر ليموزين دا ساهل

تمشي المعبر السوداني تدي الورق مخلص بعد اكمل الإجراء بتدفع ليهو في حدود ٣٠ الي ٥٠ الف سوداني

و تمشي المعبر المصري ممكن تدي الورق مخلص و ممكن تعملو براك بس إجراءات طويلة من جمارك لمرور لامن بكلف في حدود ٤٠٠٠ مصري و تتخارج

الملاكي بدوه ٣ شهور و ممكن تجدها ٣ شهور و البكاسي شهر واحد و ممكن تجدد شهر واحد فقط

حملات المرور في كل مكان لو طرت السماء بقرموك و الردارات في كل مكان

الله الموفق

حمد