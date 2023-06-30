



إليك أنت يا إبليس [ كن مع أمك واختك وبقية النساء حتى ينتهي عمل الرجال ] فالأمر جلل !!

إذا كنت من صبيان قوى الحريه والتغيير المركزي وناشطيها الواقفين على الحياد الضال ومن أدعياء الجبهة المدنية لإيقاف الحرب تأكد بأن الجيش السوداني ومعه شعبه الذي نعرفه ولاتعرفونه أنتم قد عزموا تطهير الخرطوم من قوة الدعم السريع التي إدعت أنها تسعى ( معكم ) لتحضير الديمقراطية والمدنية وفي سبيل ذلك تمردت على الجيش السوداني وأوقدت حرباً أطلق القائد العام للقوات المسلحة السودانيه أمراً بعودة كل أبناء السودان بصفوف الدعم السريع إلي وحداتهم وتسليم أنفسهم فنفذ ذلك كل أغلبهم فمن تبقى منهم ( سُمي مليشيا ) متمردة

هذه المليشيا إستعانت بالمرتزقه من دول مجاورة تشاد ومالي والنيجر وغرب أفريقيا وضمتها إلي صفوفها وأدخلتهم الخرطوم وهي الآن تقاتل الشعب أولا ثم الجيش السوداني ثانياً ولتحقيق الديمقراطية المزعومه إرتكبت أخطاء فادحه في حق الأعزل السوداني فقتلته ونهبته وروعته وسطت على ماله وممتلكاته وسرقت ماله العام وإغتصبت نسائه وهدمت بنيته التحتيه وشردته من منزله وكل ذلك وفق نتاج مخرجات الإتفاق الإطاري

عليه فإن هذا الشعب السوداني قد إستجاب لنداء الجيش السوداني بأن يصطف الشباب لحماية ممتلكاتهم ومؤازرت الجيش لمن إستطاع ،، فأنت يا إبليس قوى الحريه والتغير المركزي لست معنياً بهذا النداء لأنك لن تستطيع أن تقف مع الرجال فعليه مطلوب منك أن

تنتظر مع أمك وأختك حتى ينتهي الجيش السوداني ومن معه لإنهاء هذا التمرد ولحين ذلك ليس لك وجه تتحدث فالمعركة دائرة ضد المليشيا حتى تنتهي أو يفني دونها الشعب السوداني أجمع !!

كن مع إخواتك حتى ينتهي المراس !!

تبيان توفيق الماحي أكد