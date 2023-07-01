تبيان توفيق: لن ينفعك المجمتع الدولي يا عزت!!





لن ينفعك المجمتع الدولي يا عزت!!

يوسف عزت المستشار السياسي لمليشيا الدعم السريع !! يقول قواتنا تتعرض لإباده جماعية وندعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ القوات !!

قًلتها مراراً وأكررها الآن بأن مهمة المستشار أي كانت مؤسسته هي إيجاد الحلول والمخارج الآمنه بالإرشاد للطريق الآمن ولكن للأسف يوسف عزت أسوأ من مثل الإستشاريه على وجه الأرض لأنه دليلُ للموت ومرشد للمحرقه ومساهم في إبادة الدعم السريع قبل أن يفعل الجيش السوداني ذلك !!

كان الأجدى ليوسف أن يجد مخرج للمتبقي من القوات المتمرده وأن يحافظ على بقاءها ولكنه بحماقته وكذبه وعدم قبوله بالنتائج وتمادية عكس الحقائق ساهم وبشكل مباشر على إبادة قوات الدعم السريع بشكل كامل !!

#التعبئة

تبيان توفيق