عليك الله في زول عاقل بيباري خالد سلك ؟!!





الجبهه المدنية لعزل مشروع قوى الحريه والتغير المركزي ( الأبالسه )

هسه علييييييك الله في زول عاقل بيباري سلك ؟!!

قاعد سنتين ونص وزير مجلس وزراء ماقٍدر يدفن شهداء الثورة ويكرمهم وخلاهم يتحللوا جوة الثلاجات الفئران والحشرات أكلت جثثهم زول زي دا حيقدر يقود مشروع إيقاف الحرب دي كيف ؟ بأي منطق ياسلك وأي رؤيه ياسلك ،، زول قال جزء من حاجه إسمها الجبهه المدنية لإيقاف الحرب وفي نفس الوقت ماقدر يدافع عن المدنين بالكلمه فقط ماقٍدر يقول للمليشيا ،، لا لسرقه ممتلكات المواطن ولا لإختطاف المواطن ولا لإغتصاب المواطن ولا لإحتلال منازل ومستشفيات المواطن

زول زي ده كيف يكون مؤهل لقيادة جبهه مدنيه بالله عليكم بالمنطق البسيييط بس ،، زول عارف إنو حميدتي بيستعين بي مرتزقه وافٍدين من مالي والنيجر وتشاد وافريقيا الوسطى وعايزين يحتلوا السودان وموارده وشعبو في نفس الزمن خالد سلك بيقول إنو احسن التفاوض بدل الاستبسال في صد الغزو

ده زول خبيث وخسيس ووسخان من جواه وملان نتانه مابعدها حقيقه كده ،، زول زي ده الناس تعمل ليهو عزل إجتماعي وسياسي وتحرموا من الظهور لأنو شيء مغزز ومقرف حقيقه كده ،، خالد سلك هو أكبر الداعمين للمليشيا دي لأنو مجرم متستر على جرائمها !!

تبيان توفيق

