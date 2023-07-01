الشباب الذين رحلوا من الخرطوم إلى بورتسودان كم فيهم فكر في تعلم اصطياد الأسماك وبيع جزء منه للسوق





في كمية من الشباب رحلوا من الخرطوم إلى بورتسودان كم فيهم فكر في تعلم اصطياد الأسماك وبيع جزء منه للسوق المحلي وجزء اخر للتصدير

في كمية من الشباب رحلوا من الخرطوم إلى مدينة مدني كم منهم اتجه إلى زراعة المحاصيل النقدية

القروش التي ينوي البعض انفاقها في مصر أو دبي أو اسطنبول ممكن بعمل بها مشروع صغير ينتج للسوق المحلي و يصدر

الشباب السوداني الذي يبحث عن عمل تعلموا العمل اليدوي

تعلموا السباكة و النجارة و ميكانيكا السيارات و الطبخ و الحدادة و التكييف و الكهرباء و التمريض

انا من المعجبين بالسوريين تقريبا لم أرى سوري لا يتقن حرفة أو حرفتين و لذلك استطاع السوريين الاندماج في أسواق العمل و جني الاموال في كل البلدان التي أقاموا فيها

Wayel Nasradin