فِك اللجام.. كلمة قالها احد الجنود لياسر العطا فى امدرمان





#فِك_اللجام. كلمة قالها احد الجنود اليوم لياسر العطا فى امدرمان عندما كان يخاطب الجنود فى احدى المقرات

#كلمة قد تبدو عابره لمن يسمعها أو يقرأ عنها، لكنها خرجت بكل صدق وعزيمه من أحد الجنود الأبطال. ونحن نعلم أن القوات المسلحه على مستوى العالم تتعامل (بالتعليمات) فى كل تحركاتها الداخلية والخارجيه.

#هذه الكلمة تؤكد على رغبة الجنود الكببرة للهجوم على العدو ولكنهم يعملون وفق التعليمات وهى الدفاع فقط..

#عملية الدفاع فى المعارك تعطى العدو مساحة أكبر للتجول فى أرض المعركة كيفما يشاء ويفعل مايريد أن يفعله ودونكم مانشاهده الأن على مستوى الخرطوم من إستباحة كامله لمنازل المواطنين وعمليات النهب الواسعه وترويع المواطنيين المدنين العزل.

#تطبيق نظرية الدفاع فى الحروب التقليدية كحرب الخرطوم تجعل القوات تحاصر نفسها بنفسها وهذا مايسهل تحركات العدو تجاة القوات القابعه فى ثكناتها فقط الإ من بعض عمليات التمشيط فى كل أسبوع.

#يرغب الناس فى رؤية المشاة بالالاف على الأرض وفق خطة عسكرية مدروسة بعناية فائقه لدحر التمرد ولكن كلمة (فِك اللجام) إن نفذت على الأرض سيتغير ميزان المعركة وستتقدم القوات الى الأمام.

#إستمع القادة وسمعوا هذه الكلمه. هل سيفكون لجام الفارس لينطلق؟

د. عبد المحمود النور