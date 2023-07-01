ميادة قمر الدين: الجيش جيشنا ما نتخاذل ونشد الهمة.. ومانسمح للجنجويد يتغولوا فى حياتنا





المُطربة ميادة قمر الدين تكتب ✍️

عايزه اقول ليكم كلام البلد بلدنا كلنا.. والوجع وجعنا كلنا… والجيش جيشنا.

ما نتخاذل ونشد الهمة… ومانسمح للجنجويد يتغولوا فى حياتنا وينفسنوا بينا… ولو الظروف ما مساعدانا نطردهم برة بيوتنا…

ممكن جداً نعتزلهم من صفحاتنا… تعليقاتهم المحبطة مرفوضة… زى ما قعدتهم جوة بيوتنا مرفوضة… وحربهم الإعلامية مردودة عليهم وما عندها مجال تأثر فينا.

أكسح أمسح أحظر

ميادة قمر الدين