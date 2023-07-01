معتصم اقرع: موقفنا بلا لبس (من غير هدوم)





قال انسان ان موقفي غير واضح بالنسبة له. كان موقفي دائما واضحا ومعلنا قبل وبعد اندلاع الحرب كتبته في نصوص طويلة لا تتواري. يمكن تلخيص موقفي هكذا:

أنا مع الجيش كمؤسسة دولة لابد منها في هذه المرحلة التاريخية وظروف الجيوبوليتيك. ادعم وجود وسلامة الجيش تماما كما ادعم وجود بنك السودان ووزارة التربية والتعليم ومصلحة الضرائب وغير ذلك من مؤسسات الدولة التي لا غني عنها في هذه المرحلة التاريخية.

أنا ضد قيادات الجيش لفسادها التاريخي الموثق.

ضدية قيادة الجيش لا تعني العداء للجيش كمؤسسة (أصلا أنا ضد فكرة الدولة ولكن تلك قضية اخري مربوطة بسياقات لا تتوفر في السودان حاليا).

أنا ضد كل الميليشيات الاسرية والقبلية والعرقية مطلقا قلبا وقالبا كأفراد أو مؤسسات أو قيادات أو اسر وضد وجود السلاح خارج جهاز الدولة.

أنا مع كل انسان يدافع عن مدينته وداره وماله وعرضه وكرامته بغض النظر عن منطلقة السياسي والفكري والديني سواء ان كان ختمي أو سنبلي أو شيوعي أو كوز أو انصار سنة.

الكلام ده واضح؟ لو ما واضح دي مشكلتك انت.

يمكنك ان تختلف مع موقفي لكن لا تستطيع اتهامه بعدم الوضوح.

معتصم اقرع