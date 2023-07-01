سحابة المشروم اقبح طريقة للموت في السودان





لا حول ولاقوة الا بالله

#مرحلة_جديدةمن_الموت_تتشكل

#ظهور_سحابة_المشروم في ارض معركة الدعامة عقب القصف الجوي والصاروخي لطيران الجيش.

طيران جديد وصواريخ مميتة وسلاح فتاك

سحابة المشروم اكبر مصايب المعركة

سحابة المشروم اقبح طريقة للموت

تجربة واحدة بالامس دمرت عمارة كاملة بدعامتها في ثانية

لماذا تضحي قيادة الدعم بابنائها ؟

لأجل ماذا تموت أيها الدعامي بهذه الطريقة الوحشية

طيران جديد وسلاح جديد

عد لرشدك يا عزيزي فالوطن يسعنا جميعا بعيدا عن مملكة دقلو

سحابة المشروم تعني ان هنالك مصدرا حراررايا للاشتعال اطلق حرارة ضخمة جدا.

سلاح فتاك اطلق حرارة ضخمة

تحدث سحابة المشروم في الانفجارات النووية والبراكين والاسلحة الحرارية الفتاكة .

#ماهي_سحابة_المشروم_وكيف_تتشكل؟

تحتاج لتشكل سحابة عش الغراب إلى إطلاق كم كبير من الحرارة بشكل مفاجئ، حيث تعمل هذه الحرارة تمدد الهواء حول الانفجار ليصبح أقل كثافة. ثم يرتفع بعدها الهواء بسرعة تاركًا فراغًا كبيرًاحوله، يمتص بدوره المزيد من الهواء باتجاه مصدر الحرارة ويسخنه حتى يتمدد ويرتفع أيضًا وتشكل هذه الظاهرة مصدر قلق لرجال الإطفاء ، لأنها تستمر في سحب الأكسجين إلى حريق لا يمكن أن ينطفئ وحده سريعا .

محمد هاشم الحكيم

