تبيان: هذه الدماء هي ماءُ لغسيل وجه السودان الذي ظل يمشي على طريق الخطايا





دماء مُراقةُ بٍرٍضى

كثيرآ ما كُنتُ أردٍد بأن الدماء مكروهه إلا دماء الخرطوم التي تُسفك الآن لأن أسباب إراقتُها كانت حاضره في كل مجالس الذكر السياسي حتى هُم نفسهم كانوا يعلمون بأنها آتيه آتيه ولا مفر منها ومع ذلك كانوا يحتسون الشاي والخمر ويأكلون الطيبات وفي قرارة نفسٍ كل منهم حديثُ مُقًدم متي سيقتُل كل منا الآخر دون أن يجدوا جواباً لتاريخ الخامسُ عشر من إبريل ،، وفي نهاية الولائم يتبسمون مع بعضهم البعض ويلتقطون الصور برباط العُنق فيُرسلونها على خبر بأن الكل منا متناغم وجميعهم لبعضهٍ ناقم على صاحبه !!

هذه الدماء هي ماءُ لغسيل وجه السودان الذي ظل يمشي على طريق الخطايا السياسيه والعسكريه منذ أمد حتى تمدد الخطأ في كل زاوية صحيحه !! مابعدها شأنُ آخر يختلفُ كُلياً عما كان سابقاً ،، هذه الدماء التي سالت هي خليط من دم السوداني الأعزل والمتمرد الباغي والجيش المُدافع فجميعهم دفع ثمن الصمت والمؤاربه والتجاوز لأخطاء الآخر !!

تبيان توفيق الماحي أكد