مصطفى ميرغني: الدعم السريع ليس بالقوة التي يستهان بها





شهادتي :

الدعم السريع ليس بالقوة التي يستهان بها ويقلل من شأنها هذه القوة عندها مميزات ما أظنها تجتمع في جيش آخر ، من تلك المميزات :

– الإقدام على الموت بلا مبالاة

– سرعة التجمع و التفرق؛فيمكن أن يتجمعوا في لحظات و يتفرقوا في لحظات

– القدرة على إطلاق الكثافة النيرانية بمختلف الأسلحة

– المهاجمة فوق السيارات المقاتلة مستغلين سرعة التاتشرات مع دقة التصويب

– التخصصية في حرب المدن و التمرس فيها

دي كلها مميزات الناس ما تتغافل عنها

لو أن جيشنا نصرهم الله من الأول نزل معاهم مشاة لمشاة

لكانت الخسائر فادحة في كل شيء و لكان الموت أضعاف أضعاف ما جرى الآن.

لذلك تعمد الجيش أن يضعف نقاط قوة هذه الميليشيا و ذلك بعدة أشياء :

-تعمد الجيش أن يدمر أساس قوتهم و ذلك التاتشرات و الأسلحة الثقيلة

و أحسب أن الجيش قد نجح في ذلك نجاحا كبيرا حتى تاتشراتهم الكثيرة ديييك و الجديدة بقت ما بتتشاف و لو شفت تاتشر بتلقاهو قديم مهلوك

حتى معظم هجماتهم الأخيرة بقت بعربات ملاكية و لا شك دي إضعاف كبير لمميزة كبيرة من مميزاتهم

– تعمد الجيش تدمير مقراتهم و معسكراتهم

مما جعلهم ينتشرون في الأرض بلا مأوى حتى وصلوا لدرجة استغلال مساكن المواطنين كمقار و معسكرات

مع الانتشار الكبير لقواتهم في الأرض و الناس قبل أسابيع كانت بتظن انو وجودهم في الأرض بكثرة دليل سيطرة و فرق بين الانتشار و السيطرة

انتشارهم في الأرض بلا مأوى جعلهم قوات مهلوكة

الأكل جهجه النوم جهجه وووو

انتشارهم في الأرض جعلهم لقمة سائغة للطيران

حتى لاحظ الناس تسجيل حالات هروب كبيرة جدا و ااي زول بقوليك والله الدعامة قلوووو شديييد

ثم تعمد الجيش تدمير آلية التواصل بينهم

فتجدهم في الطرقات كل واحد منهم برأيه و كل منهم لا يثق في الذي بقربه

وتعمد الجيش قطع الصلة بينهم و بين قاداتهم فإذا لاحظت لانتشارهم ووجودهم بتلقاهم ما عندهم زول يوجههم

-تعمد الجيش أن يلجأ لخيار الدفاع، فالقوم انتحاريون و لا يهابون الموت

و القاعدة الحربية المهاجم في رحمة المدافع

عشان كده تكبدو خسائر كبيرة جدا في هجماتهم المتتابعة على القيادة العامة

و تكبدوا خسائر كييرة في هجماتهم على سلام الاشارة و المهندسين و المدرعات و الاحتياط المركزي مع قلة الخسائر في جانب الجيش

و الآن قد يكون لهم هجوم آخير على واحدة من أسلحة الجيش و أظنه الهجوم الذي ليس بعده هجوم

هجوم سينهار بعده الدعم السريع و سيكون إنهيارهم هذا هو الإذن بخروج الجيش من كل فج عميق و تبقى مرحلة الكنس و المسح و التطهير و استقرار الأمن

و كونوا هذه الميليشيات تبقى تنهب و تسرق بيوت المواطنين و تعتدي عليهم ده أكبر انهزام ليهم

زول كان همو يمسك بلد كاملة الآن بقى يداقر المواطن في حقو

وزول قبل شهرين كان همو يمسك القيادة العامة و الآن يبقى همو انو يمسك مقر من مقار الشرطة هذه لهزيمة كبرى

أنا بقول الجيش

كسب الحرب بمهنية و احترافية عالية جدا جدا

معظم الدمار الحصل للمؤسسات حصل بواسطة هذه الميليشيات و بواسطة النيقرز

حرب بهذا الحجم وتجد 95 ‎%‎ من مباني الخرطوم سليمة أو متضررة ضرر خفيف ده انجاز كبير ما أظن في جيش نجح في حاجه زي والله

والله شفت بعيني التاتشر يكون في لصق حيطة البيت

التاتشر يتحرق و البيت ما تجيهو القشه

و رأيت ذلك كثيرا حولنا

يا أيها السودانيون افتخروا بجيشكم و قواتكم المسلحة الباسلة

فكما قال أحدهم ما نجح فيه الجيش السوداني فشل فيه الجيش الأمريكي في العراق و أفغانستان

الكلام ده كلو تحليل شخصي مني حسب رؤيتي لأرض المعركة

مصطفى ميرغني