تبيان توفيق: حميدتي يجلد نفسه





بالنظر للمواقف العامه وحالة الصمت المدقع الذي لازم قوى ( المركزي ) تجاه ممارسات مليشيا نطق لها الإنسُ والجن والحيوان والإنسان والمسلم والمسيحي والمجنون والعاقل إلا ( قوى الحريه والتغير ) أجٍدُني أتسائل كم هو مقدار المبلغ المدفوع المُستلم وماهي الوعود التي قُدٍمت وماهي النهايات لذلك الطريق ؟

حميدتي نفسه ومستشاريه المعروفين أقرو بالإنتهاكات وكونوا بموجبها لجان سُميت بلجان ضبط المخالفات والمحاكمات الميدانيه ،، جلداً للذات وتقديماً للمبررات ولكن القوى التي تدعي بأنها فاه المواطن ظلت صامته !! لذلك سنظل نسأل كم هو ثمن الصفقه ؟

تبيان توفيق الماحي أكد