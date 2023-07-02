عائشة الماجدي: فاتورة وقفتي مع الوطن والجيش.. سرقة سيارتي توسان





فاتورة وقفتي مع الوطن والجيش –

اليوم تمت سرقة سيارتي توسان بلوحة ( 33331 ) موديل ( 2017 ) بيضاء تظليل خفيف الساعة 6 مساء ..

من شارع الدخينات من قبل قوات الدعم السريع المتمرد

تم إنزال الشاب التي يقودها ونهبوا تلفونه واستلموا منه العربية

واتجهوا بها شرق طلمبة بشائر بالدخينات …

اللهم يارب العالمين أنت تعلم بسبب وقفتي مع الوطن والجيش

أن الدعم السريع أوجعني :-

قتل عبدالرحمن

وسرق بيتي

وسرق سيارتي

ومنع أمي الدواء

ولم يتبقي لي شئ في الدنيا إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله…

الآن انا بين يدي الرحمن لا بيت ولا سيارة ولا عبدالرحمن

أحاول أن أعيش في هذه الدنيا بلا سند ولا مصدر دخل

اللهم صبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض

اللهم ان الدعم السريع أوجعني وقهرني وكسرني ف رد مظالمي يارب

وأجبر كسري …

عائشة الماجدي