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مجموعة من ناشطي قوى الهوان طلعوا نكات بيستفزوا المغتربين الذين قرروا العودة الى السودان للوقوف مع الجيش

2023/07/02
نزار العقيلي

مجموعة من ناشطي قوى الهوان و الإرتزاق طلعوا نكات و رسوم كاريكاتورية بيستفزوا في المغتربين القرروا إنو ينزلوا السودان يقيفوا مع قواتهم المسلحة واي مغترب يشجع الشباب في السودان على تلبية نداء الجيش بيهجموا عليه جداد قحت في التعليقات و يقولوا ليهو تعال انت شيل السلاح .

يعني مثلا” ذي اخونا عبدالله جعفر ده لو نزل السودان و شال سلاح ما ح نستفيد منو لانو سلاحه القوي جدا هو قلمه ده .. و الكلمة اقوى من الرصاص .. امثال الباشمهندس عبدالله جعفر في الوضع الطبيعي بيكون ماسك ليهو تلاته بيوت و متكفل بي خمسة اشخاص فما بالكم بي وضع الحرب هسه .. هسه بكون ماسك عشرة بيوت و كافل عشرين زول .

هسه آلاف العائلات المهجرة من بيوتها و آلاف الشباب العاطل عن العمل بيصرف عليهم منو ؟؟ مش ديل المغتربين البتسخروا منهم و عايزنهم ينزلو يشيلو السلاح ؟

اغلبية المغتربين من بداية الحرب ما قاعدين ينوموا و لا قادرين ياكلو و يشربو كويس و المغصة عايزة تشقهم نصين و اغلبيتهم عارفين انو لو نزلو في عائلات ح تفقد السند و الدعم .. اغلبية المغتربين اتنهبت منازلهم و عرباتهم و اموالهم بي فضل ذات العواطلية و الخونة الارشدوا على بيوت المغتربين و ساعدوا المليشيا في اقتحامها و هسه قاعدين يسخروا من رغبات المغتربين في النزول و الدفاع عن البلد
من اين جاء هؤلاء

نزار العقيلي

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