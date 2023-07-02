تبيان توفيق: خُيل لخائب الرجاء “خالد سلك” أن الحرب يمكن أن تقٍف (بإسبيس)





إيقاف الحرب [ بالإسبيس ] بعيداً عن الآلآف التي هًلكت من صفوف المليشيا ومن تبقى منهم وهو على يقين بأنه هالك وفي ظٍل هالةٍ الآلات الفتاكه وأصوات الشواظ وشظايا العظام وفارغ الجماجم التي تلفٍظ المخيخ خُيل لخائب الرجاء خالد سلك أن الحرب يمكن أن تقٍف ( بإسبيس )

يبدوا أنه لم يفارق محطات الإطاري فحُصان طرواده قد هًلك ياعزيزي وتغيرت المعادله وأصبحت صالحه للقياس والتركيب فقط ينقُصها إسبيس آخر لإعلان البرنت آوت ليُقرأ بيان إنتصار الأمة السودانيه وجيشها على مشروع الشر الإستيطاني الإستعماري !!

فالخيرُ لك أن تتناول كيس العماري بدلاً من الإستهبال واللعب بالإسبيس !! فالشعب حفظ اللوحه ورمز الإغلاق مع المكنه برهان قائد الجيش السوداني!!

تبيان توفيق الماحي أكد