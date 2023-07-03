تبيان توفيق: عن خيباتنا نحن جيل الثورة !!





✍️ بقلم الشجاعة

لأربعة أعوام متتالية كُنا نقول بأن هذا السودان بأرضه وشعبه وسُلطته خاضعُ لآراءٍ ومشاركة الكل إلا المؤتمر الوطني فهو محلول ،،

وفي نهايتها الرابعه أُغُتُصب الشعب وتبددت من بين أيدينا السُلطه وإهتزت الأرض من غدر المليشيا ،،

ودُقً ناقوس الخطر فأعلن جيش بلادنا حوجته لنا للدفاع عن السودان صمت الكل وخر راكعاً ونحن أولهم إلا المؤتمر الوطني لبى نداء الجيش ليٌدافع عن البلاد بأرضها وشعبها وسيادتٍها !!

لن يستطيعوا ( كتابة ) الحقيقة .

تبيان توفيق الماحي أكد