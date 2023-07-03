



شرق النيل الجيش اشتغل شغل بتاع كفار بس .. امدرمان دي دورت فيها كثافة نارية خلت الجنجويد يقلعو هدومهم .. اساسا ياسر العطا ده شغلو مختلف واسلوبه القتالي متفرد وتكتيكاته مختلفة ومتنوعة .

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شغل اولاد العطا في امدرمان يسر البال والله ونسور الجو في شرق النيل اشتغلو شغل غبينة عديل كده .

لو في خيانة في الجيش بيحسمها العطا ولو في رجوع لوراء كباشي موجود .. وبحري دي ح يكون يومها براهو وحقها براهو باذن الله

نزار العقيلي

