عائشة الماجدي: بقال بكرة بقوليكم كنت غواصة في الدعم السريع يعني ما انتميت ليهم





والله يا جماعة لا أنكر هذا البقال زميلي وصحبي وكمان أقسم بالله مرة أهدي بت الخزين امي توب عدييييل كدا 🫶

لكن البسوي فيهو هسي دا وانضمامه للجنجويد شئ مبرر

أبراهيم بقال ببساطة أشتغل علي القبلية ورجع لأهلو والجنجويد ديل أهلو ومسقط راسو ونسي انو صحفي !!

الشئ التاني –

بقال من يومو بحب الطراوة والمكان الفيهو قروش وبصراحة

الدعامة نهبووو قروش البنوك ونهبوا عرباتنا وسرقوا بيوتنا يعني عندهم قروش والموضوع دا مع بقال ظابط ..

ما هو ما مكن يدافع ليكم عن جيش الوطن بلاش

الجيش دا بدوس الكوجا ويأكل العدس !! يعني العايز يدعموا بالوطنية والبلد يدعموا العايز يدعم عشان قروش يمشي الجنجويد ..

الشئ التالت –

بقال دا بكرة بقوليكم كنت غواصة في الدعم السريع يعني ما انتميت ليهم يعني بغيير جلدو في ثانية

ويجي يبشر للجيش عادي 😁

عشان كدا خففوا الحملة علي بقال دا والله زول هوين وبتشيلوا الهاشمية ساي وبحب الطراوة والاكل النضيف والمكيفات والمسوح السمح …

خلو دا مولد يلم من الدعامة ديل ثروة مال وعربات وبعدين برجع للكيزان عادي …

عائشة الماجدي