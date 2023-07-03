بالنسبة للناس البتسال للسفر من السودان الي جمهورية مصر العربية





السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 😊

وكل عام وانتم بخير وربنا يحقق الاماني ويصلح حال البلاد ومنصورررين باذن الله 😊

بالنسبة للناس البتسال للسفر الي جمهورية مصر العربية

عايز اوضح ليكم كم حاجة للناس البتسال بس

اولا… بالنسبة للتاشيرة للان وللان ماااف اي قرار ظهر بإلغاء التاشيرة تبع النساء والاطفال وكبار السن يعني من عمر ساعة لحدي 100 سنة متَوجب عليك تاشيرة.

ثانيا… للناس البتسال من انو هل التاشيرة بقروش اطمنك التاشيرة مجااااان كل م عليك تملي الاستمارتين ومعاهم صورتين للاستمارة وترفقهم مع الجواز وتنتظر التسجيل لحدي م دورك يصل وتسلم جوازك وبعديها ان شاء الله تستلم تاشيرتك.

ثالثا….. الناس البتسال من الموافقة الامنية ، الموافقة الامنية دي عبارة عن تاشيرة لدخول مصر وسارية يعني بتلغي التاشيرة وممكن تتطلع من القاهرة من زول يكون ممضون او واحد بقرب ليك ف منها 3 ايام ودي سعرها بختلف من 10 ايام وممكن تتعمل لاي سن من عمر يوم لحدي 100 سنة وبدخلك مصر عااادي حتي اذا كان جوازك ممدد او منتهي.

رابعا…. الناس البتسال من سعر الباصات من حلفا لاسوان كم سعر التذكرة من حلفا لاسوان من 25 لحدي 20 وعلي حسب المكتب ومن حلفا للقاهرة من 60 لحدي 65 وعلي حسب المكتب برضو

ودمتم سالمين ياااا رب وربنا يغطي عليكم ويسهل عليكم ويوفقكم 😊😊😊😊

طبعا الكلام دا كلو ب حلفا وليس بورتسودان 😊

وشكرااا

محمد احمد الشرريف