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وجه الدعامي كلامه إلينا قائلا: تركبو عجلات بس.. برهان مدلعكو بناتكن يمشن الجامعة بالعربات

2023/07/03
مصطفى ميرغني

وجه الدعامي كلامه إلينا قائلا :
_جيبو البوكس نسوقو و أول ما نلقى عربية بنجيبو ليكو
_ نحدثكو تاني مواطن بسوق عربية ماف

تركبو عجلات بس واستدل بقول الله تعالى قال (وتلك الأيام نداولها بين الناس)
_ برهان مدلعكو بناتكن يمشن الجامعة بالعربات

_ عمارتكو دي الريس قال تسكنها الكدايس لكن يسكنها الجن بس
_ الله تعرفو ، كلكو منافقين فيكم ما منافق يرفع يدو
الديمقراطية بالدكوة

مصطفى ميرغني

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