وجه الدعامي كلامه إلينا قائلا: تركبو عجلات بس.. برهان مدلعكو بناتكن يمشن الجامعة بالعربات





وجه الدعامي كلامه إلينا قائلا :

_جيبو البوكس نسوقو و أول ما نلقى عربية بنجيبو ليكو

_ نحدثكو تاني مواطن بسوق عربية ماف

تركبو عجلات بس واستدل بقول الله تعالى قال (وتلك الأيام نداولها بين الناس)

_ برهان مدلعكو بناتكن يمشن الجامعة بالعربات

_ عمارتكو دي الريس قال تسكنها الكدايس لكن يسكنها الجن بس

_ الله تعرفو ، كلكو منافقين فيكم ما منافق يرفع يدو

الديمقراطية بالدكوة

مصطفى ميرغني