فيسبوك
وجه الدعامي كلامه إلينا قائلا: تركبو عجلات بس.. برهان مدلعكو بناتكن يمشن الجامعة بالعربات
وجه الدعامي كلامه إلينا قائلا :
_جيبو البوكس نسوقو و أول ما نلقى عربية بنجيبو ليكو
_ نحدثكو تاني مواطن بسوق عربية ماف
تركبو عجلات بس واستدل بقول الله تعالى قال (وتلك الأيام نداولها بين الناس)
_ برهان مدلعكو بناتكن يمشن الجامعة بالعربات
_ عمارتكو دي الريس قال تسكنها الكدايس لكن يسكنها الجن بس
_ الله تعرفو ، كلكو منافقين فيكم ما منافق يرفع يدو
الديمقراطية بالدكوة
مصطفى ميرغني
هل يمكن تناول لحم الضأن بشكل يومي؟ أضرار الزنجبيل نضارة الوجه