الحرية والتغيير مفروض يتسحب منها شرعية ثورة ديسمبر لانها ما بتعبر عن السودانين ولا آلامهم
انتهاكات الدعم السريع قصاد المواطنين ما عادي نتصالح معاها
و دي ما اثار حرب non specific
و هم ما مجرد طرف نزاع
الدعم السريع قوة انقلابية متمردة على الجيش السوداني
صراعها مع كيزان الجيش دي ما معركة أساسية بالنسبة لينا كمواطنين
دي معركة خصوم سياسية و أولوية للقحاتة
مهم ما يتم اعتقال قياداتهم من الجيش قصادها بتقوم ادانة صريحة وواضحة لكن يتم اسقاط اي انتهاك مباشر للمواطنين من الدعم السريع من قتل واغتصاب و سلب
بالتالي الحرية و التغيير مفروض يتسحب منها شرعية ثورة ديسمبر
لانها ما بتعبر عن السودانين و لا آلامهم و لا مصالحهم
ثورتها فقط قصاد الكيزان
الواحد سعيد بمبادرة #تجمع_الصيادلة_المهنيين
حقت #ضد_الجنجويد
كويس انه في اصوات مدنية فاعلة بتعبر عننا كمدنيين
اي التفاف على الحقائق خيانة للشعب و الوطن.
Esraa Abdrbu
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