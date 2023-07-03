الحرية والتغيير مفروض يتسحب منها شرعية ثورة ديسمبر لانها ما بتعبر عن السودانين ولا آلامهم





انتهاكات الدعم السريع قصاد المواطنين ما عادي نتصالح معاها

و دي ما اثار حرب non specific

و هم ما مجرد طرف نزاع

الدعم السريع قوة انقلابية متمردة على الجيش السوداني

صراعها مع كيزان الجيش دي ما معركة أساسية بالنسبة لينا كمواطنين

دي معركة خصوم سياسية و أولوية للقحاتة

مهم ما يتم اعتقال قياداتهم من الجيش قصادها بتقوم ادانة صريحة وواضحة لكن يتم اسقاط اي انتهاك مباشر للمواطنين من الدعم السريع من قتل واغتصاب و سلب

بالتالي الحرية و التغيير مفروض يتسحب منها شرعية ثورة ديسمبر

لانها ما بتعبر عن السودانين و لا آلامهم و لا مصالحهم

ثورتها فقط قصاد الكيزان

الواحد سعيد بمبادرة #تجمع_الصيادلة_المهنيين

حقت #ضد_الجنجويد

كويس انه في اصوات مدنية فاعلة بتعبر عننا كمدنيين

اي التفاف على الحقائق خيانة للشعب و الوطن.

Esraa Abdrbu