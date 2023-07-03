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2019، البشير: ح تبقوا زي ليبيا؛ 2023، بعد تجاوزنا مرحلة ليبيا، قحت: ح ترجعوا لي زمن البشير تاني!
٢٠١٩، البشير: ح تبقوا زي ليبيا؛
٢٠٢٣، بعد تجاوزنا مرحلة ليبيا، قحت: ح ترجعوا لي زمن البشير تاني!
خاب فألكم جميعاً؛
الثورة ماضية في طريقها إلى حيث أمرها الله؛
شعبٌ واحد جيشٌ واحد؛
ثوّار، أحرار، ح نكمّل المشوار.
الناس الخايفين من عودة الكيزان؛
#الكيزان_انتهوا_زمان؛
لكن بافتراض إنّهم قاموا بعاعيت؛
هم الكيزان ح يعملوا شنو أكتر من الدعّامة يعني؟!
عبد الله جعفر
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