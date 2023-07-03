2019، البشير: ح تبقوا زي ليبيا؛ 2023، بعد تجاوزنا مرحلة ليبيا، قحت: ح ترجعوا لي زمن البشير تاني!





٢٠١٩، البشير: ح تبقوا زي ليبيا؛

٢٠٢٣، بعد تجاوزنا مرحلة ليبيا، قحت: ح ترجعوا لي زمن البشير تاني!

خاب فألكم جميعاً؛

الثورة ماضية في طريقها إلى حيث أمرها الله؛

شعبٌ واحد جيشٌ واحد؛

ثوّار، أحرار، ح نكمّل المشوار.

الناس الخايفين من عودة الكيزان؛

#الكيزان_انتهوا_زمان؛

لكن بافتراض إنّهم قاموا بعاعيت؛

هم الكيزان ح يعملوا شنو أكتر من الدعّامة يعني؟!

عبد الله جعفر

