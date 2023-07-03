يغفينى بريغوجين مستمتع بالاجواء في بيلاروسيا ومنتظر الرفيق حميدتي





غايتو بعد الحصل فى روسيا من تمرد من مليشيات فاغنر على الدولة الروسية، وبعد خطاب بوتن الواضح بأن الدولة ستسحق اى من يحمل عليها السلاح، وبعد الرؤية الواضحة لكيفة ايجاد المخارج الآمنة لقادة التمرد وآليات الحل لقوات التمرد، بعد البيان بالعمل لكيفة وقف حرب مليشيا متمردة، أى سياسي يخت شعار لا للحرب فى بروفايله، أنا عبدالناصر محمود بعتبره بعد الكثيييييييييير من حسن النية، انه زول سازج، وزول ساى وطيب اوى على المصريين، وانه ليس برجل دولة وشخصيا لو بقى نبى ما حديهو صوت انتخابي كعضو فى لجنة خدمات ما حييت.

وآخر نقطة فى موضوع علاقة الكيزان بالحرب دى.

يا اصدقائي الحصل من الدعم السريع يوم ١٥ ابريل ما عندو علاقة بالكيزان .وعلى قول ناس الرياضيات، الدعم السريع عبارة عن متغير مستقل، والحصل منه نتيجة لبنية وجوده الذاتي ونتيجة لاقتصاده السياسي الذاتي برضو، يعنى الشروط الاتوفرت ف السودان لحميدتى، لو اتوفرت فى اى دولة اسلامية، بوذية، هندوسية، علمانية، شيوعية، دين حجرية حيصل فيها زى الحرب القامت ف السودان، وكان حميدتى بتاعم حيلقى سبب آخر غير الكيزان. وإلا بربكم هل وزير الدفاع الروسي الجنرال شويغو كوز روسي ولا رئيس الاركان حركة اسلامية.

بالنسبة لى ما حصل فى روسيا كانت آية ربانية ليرجع الى طريق الشعب من احزابنا المتخذه الحياد من كان به مثقال ذرة من عقل .هذه آخر دعوانا بان عودا وان لم تفعلو فلا عاصم لكم من امر الشعب ، فالسودانيون لن يساقوا الى الموت والاستبداد المليشي وهم ينظرون.

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

آخر مشهد:

يغفينى بريغوجين مستمتع بالاجواء ف بيلاروسيا ومنتظر الرفيق حميدتى.

#بل_بس

عبد الناصر محمود