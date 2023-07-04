



نرفض تماما الأعمال التي يقوم بها الجنجويد في المنطقة !!

ايه الكلام الخائب ده !!

لا احسن ما ترفضوا تماما !! عليكم الله اقبلوها ما ترفضوها!!

العبارة البايخة الخايبة دي شايفها امس حايمة ولافة ، بعد اختطاف فتاتين من قبل الجنجويد في الحلفاية ، حاجة كده تشبة بيانات الأمين العام للأمم المتحدة.

الان الوقت ليس لرفض أعمال وتصرفات الجنجويد هذا أمر تخطاه الزمن والمنطق ، الاوان الان لرفض وجود هذه المليشيا من أساسه ورفض وجود كل منسوبيها ، وجودهم من أساسه في العالم هو المرفوض وليس اعمالهم وتصرفاتهم .

وليد محمد المبارك