فيديو: العقيد إبراهيم الحوري يظهر من داخل ارض الميدان اسد وسط العرين





العقيد ركن إبراهيم الحوري من داخل ارض الميدان اسد وسط العرين…معنويات فوق رغم انه لم يكمل تلقيه العلاج من اثر اصابته بطلق ناري في الصدر عاد للميدان وبكل قوة لدحر الجنجويد …. رجل اينما حل بقلمه وسلاحه…..

‎أحمد فضل السيد‎



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أصابة قاتلة تعرض لها ثاني يوم من إندلاع المعركة .

مكث بالعناية المركزة قرابة الشهر .

طيلة مدة مكوثه بالمستشفى كان يدون عبر قلمه .

تعارك معه الأطباء كثيراً لكي يتوقف عن تدونيه بالقلم و مواصلة معركته ، و ما أن تماثل للشفاء إلا و إنخرط رفقة إخوته المقاتلين.

إبراهيم الحوري هؤلاء هم فخرنا و ضبطنا و صف و جنودنا .

هذا هو الفرق بين جيشنا و جنجويد قحط الملاعيين.

Majid Xzin