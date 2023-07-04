



في ناس زعلانة شديد من ظهور المتمرد سفيان أعلى كبري ود البشير .

هذا التحليل لا نريد أن نثبت انه حي او ميت فهذا لايهمنا بكل الاحوال

نريد أن نكشف الكذب والخداع الإعلامي ( عشان الناس تاني ما يجيها إحباط بعد تشوف مقاطع الفيسبوك)

برااااحة كده يا صديقي تعال نشوف المقطع ده فيه شنو من غير نركز انه بقول في شنو

اولاً

الكبري ليست به أي آثار لمعركة كانت هنا المدافع التي استخدمت فيها طيران و c5

ثانياً

البيئة المحيطة كذلك تخبرنا بأنها لم تتعرض لي اي نوع من المعارك نضيفة ما شاء الله

ثالثاً

الطيران عمل حفرة كبيييره في الكبري في المقطع لم تظهر

رابعا ً

من الثانية 40 الي دقيقة قرب سماعة التلفون وستسمع تكبيرات العيد

خامساً

تحت الكبري مكان تواجدهم كذلك حركة العربات في إنسياب عادي جدا جدا حتى في مواصلات وطريق نضييييف لايدل على أنه كانت هنا معركة

سادساً

تكرراه للتاريخ المتعمد يقول بأن هنالك شي خطأ

سابعاً

لم يتحدث عن هذه المعركة بصورة صحيحة

ثامناُ

في مثل هذه الحالات بالذات عادةً سيظهر سفيان ومعه جنود الدعم السريع يصرخون ويتوعدون لماذا ظهر سفيان لوحده كما ظهر أيام الهدنة مع ست الشاي لوحده ومعه شخص واحد

(لان وقتها كان لاتوجد حرب والان وقت تصوير هذا المقطع لم تكن هنالك حرب) سفيان لايظهر وحده الا ايام السلم

كذاب جبان منافق وفاسد انت

هجو الطيب