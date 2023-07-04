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افراح عصام: فارقنا ديارنا وحتتنا💔يا بيتنا امانة عليك تصمد.. استودعتك عند الواحد الأحد

2023/07/04
افراح عصام

يا بيتنا المقفول كيف حالك🥺قاتلني الشوق لوصالك❤️شايلني حنين… ماليني انين.. والسكة طويلة لمنالك😞يا بيتنا المقفول كيف حالك… ماكان في البال مرقتنا…

ولا كان في الخاطر هجرتنا😭 يا بيتنا امانة عليك ما تنسا اللمة الجمعتنا❤️وما تنسا الريدة وخوتنا❤️وما تنسا القوة الجبرتنا😞وفارقنا ديارنا وحتتنا💔

يا بيتنا امانة عليك تصمد… استودعتك عند الواحد الأحد…… ارجاني ان شاء الله بجيك… وبجيك شايل افراح العيد… ونتجمع تاني من جديد ❤️

افراح عصام

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