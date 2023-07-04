ولاء البوشي: الحرب دي ما حتقيف بإنك شجعت الجيش أو شجعت الدعم لأنها ما مباراة كورة





الحرب دي ما حتقيف بإنك شجعت الجيش أو شجعت الدعم لأنها ما مباراة كورة وإنو الفريقين حيتحمسو بالتشجيع في الميدان، فالناس ما تضيع زمنها في معارك جانبية تزيد الفجوة والهوة.

الحرب حتقيف بس لمن كلنا نتوحد انها تقيف و ينصب مجهودنا في كدة، و إننا نتمسك بضرورة يكون عندنا جيش قومي واحد ، أكرر جيش قومي واحد، و إننا نتمسك بتحقيق دولة الحرية، السلام و العدالة، دي الأهداف المفروض ما نتزحزح عنها مهما إختلفنا فيما بيننا ….

أهالينا تحت القصف، الرصاص، الموت، لا موية لا كهربا، الموت محاوط الناس من كل اتجاه، كان سلمت من الرصاص، حتجوع ، كان ماجعت تموت قهر

الوضع ما بستحمل المعارك الماعندها معني ولا لازمة… لازم نتوحد لوقف الحرب و نلحق الفضل لينا من بلدنا…

ولاء البوشي

*وزيرة الشباب والرياضة السابقة، حكومة الثورة الإنتقالية