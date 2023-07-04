عائشة الماجدي: تسوقوا كمال عمر لما تمشوا ل حميدتي وتحموا يمشي معاكم لموسفيني





حِملان قحت ما ساقوا معاهم كمال عمر ( كيمو ) لي مش هو من الإطارينجية 🤔

مالو ما قدر المقام يقابل الديكتاتور العسكري موسفيني ؟

تسوقوا لما تمشوا ل حميدتي وتحموا يمشي معاكم لموسفيني🤔

خيار وفقوس تراااااا

أزعل يا كيمو كرامتك مهمة

أغضب فإنك خلقت لذلك

مستجدين الحرية والتغيير ماشين ل(موسفيني) لحل سياسي ديمقراطي !!

وموسيفيني عسكري- فريق أول وحاكم بلدو من 1986 بالبندقية

😁

حاكم قريب 30 سنة بالسلاح

والحملان يفتشوا في الديمقراطية عندو



حِملان الحرية والتدمييير بكوسوا لعلف الديمقراطية من موسفيني في يوغندا ….

الشعب دا تاني ما بخليكم تديروا روضة شفع خلي حكومة يا مستجدين …

حميدتي ما نجح ليكم أمنياتكم قلتوا تفتشوا في موسفيني !!!

الفاشلين حكوميتين واربع سنوات عجاف الشعب ضاق المُر في زمنكم وأخيرًا وديتونا الشعب للتهديد بالحرب ووديتونا للحرب !!!

فكروا مجرد فكرة في حُكم عشان نسقطكم تالت مرة 💪

عائشة الماجدي