معز عمر بخيت: تعبنا والله من جغم وبل وبلابسة وفتيل وحشير ودقير وصاجات





الرحمة يا محسنين 🤲

ان شاء الله تنتهي الحرب ويرجع الوطن الجميل ونبنيه دولة عظمى بعيدا عن الهوس والاسفاف ونكون جادين وناس عمل ونصنع امبراطورية سودانية عظيمة ننبذ فيها الجهل والتخلف والعادات السيئة زي العنصرية وزي القطيعة والحسد والتنمر.

و يا ريت كمان في مرحلة بناء الوطن نبني معانا اللغة السمحة ونتخلص من الكلمات والتعابير الركيكة المزعجة المستخدمة في الأونة الاخيرة وزادت بعد الحرب وكمثال:

بلوه .. بل زي البل

جغموهم .. جغم زي الجغم

عصروهم وحشوهم وركبوهم 😢

ختوه في فتيل وحشروه في شنو ما بعرف

صيجوا ليهم 🫣

وكلمات قبيحة كتيرة تكونوا انتو عارفينها اكتر مني وكلمات وتعابير مؤذية اصبحت مستخدمة عاااادي.

يا ريت نرتقي بالوطن في كل شيء ويا ريت النشطاء وناس اللايفات يسهموا باستخدام اللغة الراقية المهذبة.. تعبنا والله من جغم وبل وبلابسة وفتيل وحشير ودقير وصاجات..

كفانا كفانا كفانا.. ياخي ما العيب في هزموهم ودحروهم وفتكوا بهم واسروهم ورجموهم ونكلوا بهم هذه جميعها مصطلحات تنم على القوة والشجاعة والنصر فلا يليق بنا استخدام بل وتحشير وجغم وووووو الخ من مصطلحات كريهة حتى في نطقها فهل اعتادت اذننا على سيء القول وفاحشه فكلمة بلّاه وعصره وجغمه وختاه ليه وحشروا ليه وصيج ليه لم يكن يستخدمها في الزمن الطيب غير الصعاليك ومن عرفوا بالشوارعية، فتهذبوا يا سادتي رحمكم الله 🙏

بروف: معز عمر بخيت