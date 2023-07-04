داليا الياس: اللهم إنى أشهدك أن الدعم السريع خصومى أمامك يوم الموقف العظيم





#سؤال_يراودنى

الناس البتقول ليك لازم تقيف وبيدعموا خيار التفاوض… تفتكروا الشرذمة المتفلتة الإستباحت بيوت الناس وضاقت مال الحرام ولقت البيوت والعربات والفارغة والمخدرات دى بتمرق تانى بى أخوى وأخوك؟!!…

مثلاً المنافق (يوسف عزت) الحايم بالبلاد ويلعلع فى القنوات ده عنده عليهم كلمة؟!… والله أظن بعضهم مابيعرفوا ذاتو!!!

ديل تحولوا لعصابات فاقدة البوصلة… هائمة على وجهها….لا تسمع صوت قائد أو كبير… وعايشة على الحرام بكل معانيه ومستحلية حق الناس!!

المنطق بيقول ماعندك خيار غير تكافحهم بكل السبل…بى جيشك… بى سلاحك… بى ضراعك.. بالكلمة… بالدعوات… بى إنحيازك لى نفسك ووطنك وهذا أضعف الإيمان.

والله إنهم بلغوا حداً من الظلم والوقاحة وإرتكاب الموبقات حتى بات لكل منا معهم ثأر على نحو شخصى وغبينة لا تمحوها السنوات ولا المهادنة ولا حتى الإستسلام.

اللهم إنى أشهدك أن الدعم السريع خصومى أمامك يوم الموقف العظيم… وستسألنى يا الله… ولن أعفو.

حسبى الله ونعم الوكيل.

د(اليا) س