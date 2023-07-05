لماذا نتبعُ الشيطان فنسمعُ قولهٍ فنأكل من شجرٍ ممنوع غًرسه (ثلاثون عام) فنهبٍط من جنةٍ الدنيا إلي جحيم الحرب؟





هذا الإبتلاء الذي يُحيطُ ببلادنا يحتاجُ منا الإنذواء بالأرواح قليلاً لتفًكُرٍ أمرنا وتدبُره علنا نجدُ جواباً لهل كنا في حاجةٍ لكل هذا العناء لنتعايش فيما بيننا بهناءٍ ورضاء أم هي رسمُ لنهايات الدنيا ومفاتٍنها وكراهيةٍ الناس لبعضهم بعضا علً بعضُنا يجدٌ إجاباتٍ مقنعه تُريحُ الفؤاد ،، إننا نتحلل من داخلنا نرمي عُقداً رابطه وموثٍقه نتقرعُ غُثاءٍ مًغتٍنا لجٍنسنا وكُرهٍنا لنفسٍنا ونفيسُ دنيانا ومازلنا نعلل ونتعلق بلُعاعها ،، نحن رضينا الدنيةٍ وسٍرنا عليها أقررنا بها وفعلناها فإعتلانا كل منبوذ وصفيق فطفق يُفتي فتوانا فأكثرنا من موتانا دون أن نعلمً مُنتهانا ،، ألم نسمع بفرعون وآياته ونوحٍ ومسيره وأيوبٍ وصبره ونمرودٍ وطغيانه وسليمان وطيره ويوسف وجماله ومحمدٍ بكريم أصله وقرآنه !! أليست قصصً للعٍبرات شافيه للذات !! فلماذا نتبعُ الشيطان فنسمعُ قولهٍ فنأكل من شجرٍ ممنوع غًرسه (ثلاثون عام ) فنهبٍط من جنةٍ الدنيا الآمنة إلي جحيم الحرب الناسفه دون أن نجد صفقُ يأوينا ويُغطي سوءآتٍنا أيُ سوءٍ هذا الذي إقترفناه حتى أفقرنا وسلب النوم من عيننا القًريره !!

تبيان توفيق