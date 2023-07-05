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هيئة العمليات مقاتلين لا يهابون الموت ليس فيهم متخاذل ، السودان افتقدهم ولكن (..)

2023/07/05
العمليات جيش
العمليات

هيئة العمليات مقاتلين لا يهابون الموت ليس فيهم متخاذل ، السودان افتقدهم ، رجعوا ليصححوا الخطأ ، تم حلهم بمؤامرة إماراتية نفذها حميدتي وحمدوك وقحت تحت أنظار البرهان ، أثبتوا أنهم رجال وطنين اقوياء ، عادوا ليقاتلوا مع إخوانهم لم يشتكوا او يطلبوا ثمنا نظير عودتهم .

بشير يعقوب
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#صحيفة_السوداني
الفريق أول ياسر العطا لدى مُعايدته لمُتحرِّك الكرامة لجهاز المخابرات العامة:(ندمنا ندماََ شديداََ على التفريط في هيئة العمليات وتحجيم دور الجهاز، ورغماََ عن ذلك ما خذلتونا والله خجلانين منكم)

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