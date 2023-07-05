عصف ذهني حول شراء السلع الضرورية المسروقة في السودان





الإخوة والأخوات الكرام:

طابت أوقاتكم بكل خير..

بين أيديكم منشور للعصف الذهني حول شراء السلع الضرورية المسروقة:

– الغرض من المنشور ده معرفة الجوانب الواقعية المتعلقة بالموضوع ده وأرجو منكم التفاعل بالمساعدة في تكميل بعض الجوانب المتعلقة بالموضوع ده والتي تتمثل في الأسئلة التالية:

– شنو البخلي الناس تشتري السلع الضرورية المسروقة دي؟

– هل في بديل؟

– السلع الضرورية هي الأكل والشراب وما يتصل بهما، يعني ما الغسالات ولا التلاجات ولا غيرها من الكماليات

– طيب.. شوال السكر البشتروهو ب54 من الدكان وبتباع ب12 عند الدعامة = في نفس السوق بيجي التجار سايقين دفّار يشتري نفس الشوال ده ب 12 ويبيعو للناس ب 54

– وضع اعتبار حال الناس اليوم هو حال الضرورة والاضطرار وليس حال السعة والاختيار يعني الناس بتعاني في الحصول على الكاش

– تنبيه: ليس الغرض من المنشور الحكم على شراء السلع الضرورية المسروقة أو المنتهبة أو التي يغلب على الظن بأنها منتهبة = بانه حلال ولا حرام بقدر ما انو نتصور مع بعض الواقع عامل كيف .

-فبالله عليكم ما تبخلوا علينا بالأفكار النيِّرة فالمرء كثير بإخوانه

– لما نكون دايرين نحكم على أي حاجة من ناحية شرعية بنحكم عليها عبر مرحلتين: الأولى هي تصور المسـألة ومعرفتها بصورة واقعية وفهم الواقع كما هو وتسمى مرحلة التأصيل

والتانية: تنزيل الحكم عليها وتسمى مرحلة التنزيل

المرحلتين ديل مجموعات في القاعدة الفقهية: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.

ايهاب ابراهيم الجعلي