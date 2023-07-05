على الجيش السوداني أن يمنع قوات الدعم السريع من الدخول عبر حدود أمدرمان وليبيا وجبر الشيخ





ضروريات المرحلة

حديثي هذا لايعني بأنني على عٍلم بأمور الحرب ولكنني أجتهد مثل غيري في إبداء الآراء وبزلها عبر الفضاء الاسفيري علها تجد ضالتها !!

بخصوص المعركة هنالك ضروريات لابد من إكمال الخطوات تجاهها وبشكل عاجل لتدارك إستمرار الحرب وقطع الإمدادات البشريه والعسكريه لذلك على الجيش السوداني أن يجد آليه فعاله تتحكم في دخول العناصر التابعه لقوات الدعم السريع عبر حدود أمدرمان وليبيا وجبر الشيخ كذلك مناطق شرق النيل مع عمل زياده لرقابة الطريق البري بسهول البطانه !! هذه النوافذ هي التي تساهم وتساعد في إزدياد أعداد الجنود التابعين للمليشيا مع التأكيد أن المئات منهم الذين غادروا الخرطوم في الأيام الأولى للحرب بدؤا في العوده من جديد للقتال في صفوف المليشيا بهدف جني المال ونهب المحال التجاريه !! هذا الإجراء إن تم وأتى أكله سينهي التمرد بشكل عاجل لأن وقتها سيتعامل الجيش مع القوة الموجوده داخل الخرطوم فقط وسيستطيع إنهاءها مهمآ كانت طالما أنها معزوله !!

على الجيش أن يعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال خلال فترات المعارك مع تحديد منع قيادة السيارات المدنيه والدراجات البخاريه حينها سيضمن خلو الشوارع من المواطنين وسيستطع التتبع لأماكن المليشيا وتحديد أهدافه القتالية !!

إنذار كل مواطن يتعامل مع المليشيا أو يساعدها في اعمالها العسكريه وإعلانه هدف للقوات المسلحة وأنه لايعد سوى متمرد على الجيش السوداني

هذه الإجراءات في تقديري ضروريه

تبيان توفيق الماحي أكد