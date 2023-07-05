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عمسيب: ياسر العطا.. عاوز تبقى زولنا ما تجيب طاري نكسة ديسمبر دي في خشمك تاني
ياسر العطا قال أنهم أرتكبوا خطأ فادح بحل هيئة العمليات وتحجيم دور الجهاز .
سيد ياسر لكنك كنت تقول ديسمبر المجيدة ونحن كنا نقول لكم هذه مؤامرة ضد الدولة ، والطريق الى الجحيم معبد بالنوايا الحسنة .
والتوصيف الرباني للحالة دي ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) .
عودة جهاز الأمن بكامل صلاحياته وعودة هيئة العمليات لإسناد الجيش كقوات خاصة خفيفة .
قطيعة مع ديسمبر نحو خطاب وطني محافظ ، وبناء للدولة ، وبل يسع جميع الخونة يا ياسر يا عطا .
عاوز تبقى زولنا ما تجيب طاري نكسة ديسمبر دي في خشمك تاني .
عبدالرحمن عمسيب
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