عمسيب: ياسر العطا.. عاوز تبقى زولنا ما تجيب طاري نكسة ديسمبر دي في خشمك تاني





ياسر العطا قال أنهم أرتكبوا خطأ فادح بحل هيئة العمليات وتحجيم دور الجهاز .

سيد ياسر لكنك كنت تقول ديسمبر المجيدة ونحن كنا نقول لكم هذه مؤامرة ضد الدولة ، والطريق الى الجحيم معبد بالنوايا الحسنة .

والتوصيف الرباني للحالة دي ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) .

عودة جهاز الأمن بكامل صلاحياته وعودة هيئة العمليات لإسناد الجيش كقوات خاصة خفيفة .

قطيعة مع ديسمبر نحو خطاب وطني محافظ ، وبناء للدولة ، وبل يسع جميع الخونة يا ياسر يا عطا .

عاوز تبقى زولنا ما تجيب طاري نكسة ديسمبر دي في خشمك تاني .

عبدالرحمن عمسيب