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عمسيب: ياسر العطا.. عاوز تبقى زولنا ما تجيب طاري نكسة ديسمبر دي في خشمك تاني

2023/07/05
عبد الرحمن عمسيب

ياسر العطا قال أنهم أرتكبوا خطأ فادح بحل هيئة العمليات وتحجيم دور الجهاز .
سيد ياسر لكنك كنت تقول ديسمبر المجيدة ونحن كنا نقول لكم هذه مؤامرة ضد الدولة ، والطريق الى الجحيم معبد بالنوايا الحسنة .

والتوصيف الرباني للحالة دي ( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) .

عودة جهاز الأمن بكامل صلاحياته وعودة هيئة العمليات لإسناد الجيش كقوات خاصة خفيفة .
قطيعة مع ديسمبر نحو خطاب وطني محافظ ، وبناء للدولة ، وبل يسع جميع الخونة يا ياسر يا عطا .
عاوز تبقى زولنا ما تجيب طاري نكسة ديسمبر دي في خشمك تاني .

عبدالرحمن عمسيب

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