شاهد بالصورة: من ارض الجزيرة اناس يحملون الحب في زمن الحرب





من ارض الجزيرة من ارض المحنة

استقبلتنا الجزيرة بكرم اهلها و حفاوة ساكنيها و ايثارهم تقاسموا السكن و اللقمة اشاعوا الفرح و البهجة ازالوا الكرب و الغمة.

لقد كانوا لنا كالانصار فلا معسكرات للاجئين و لا خيام للمشردين و لا اغاثات للنازحين.

اناس يحملون الحب في زمن الحرب ويتزينون بالامل في زمن الالم اهل العطاء و السخاء.

قاسمونا اراضيهم منحوني ثلاثة فدان كانت مزروعة كبكبي مسطبة لا تحتاج لحراثة و تجهيز فبااشرت زراعتها ذرة مع نفير من الشباب المرة الاولى في حياتي اباشر فيها الزراعة بنفسي تيربت و مسكت الجراية اتاريني ما ساهل بقيت خبرة و سرعة.

كما قلنا لكم اننا ابناء هذا الوطن ان استعل قمحا و وعدا و تمني او اشتعل نارا و حربا و تلظي

#قمحا_وعدا_وتمني

#الحارس_مالنا_ودمنا

#جيش_واحد_شعب_واحدالمسلحة