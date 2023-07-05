شاهد بالصورة: من ارض الجزيرة اناس يحملون الحب في زمن الحرب
من ارض الجزيرة من ارض المحنة
استقبلتنا الجزيرة بكرم اهلها و حفاوة ساكنيها و ايثارهم تقاسموا السكن و اللقمة اشاعوا الفرح و البهجة ازالوا الكرب و الغمة.
لقد كانوا لنا كالانصار فلا معسكرات للاجئين و لا خيام للمشردين و لا اغاثات للنازحين.
اناس يحملون الحب في زمن الحرب ويتزينون بالامل في زمن الالم اهل العطاء و السخاء.
قاسمونا اراضيهم منحوني ثلاثة فدان كانت مزروعة كبكبي مسطبة لا تحتاج لحراثة و تجهيز فبااشرت زراعتها ذرة مع نفير من الشباب المرة الاولى في حياتي اباشر فيها الزراعة بنفسي تيربت و مسكت الجراية اتاريني ما ساهل بقيت خبرة و سرعة.
كما قلنا لكم اننا ابناء هذا الوطن ان استعل قمحا و وعدا و تمني او اشتعل نارا و حربا و تلظي
#قمحا_وعدا_وتمني
#الحارس_مالنا_ودمنا
#جيش_واحد_شعب_واحدالمسلحة
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