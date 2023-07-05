بتناقش مع صاحب لحية قال.. والله نحن بنسأل ربنا يولي من يصلح ..الصراحة انفعلت شديد





يوم بتناقش مع صاحب لحية

قالي و الله نحن بنسأل بس ربنا يولي من يصلح

الصراحة انفعلت معاهو شديد

اااي ربنا يولي من يصلح و الدعاء من قبل و من بعد

لكن المثالية ما حبابها نهائي و ده اسمو دفن دقن و اسمو رمادية

و دي ما فتنة باعتبارها ما ظاهرة المعالم و لسه الحقائق فيها تغبيش

الوضع الآن ظاهر لكل صاحب حق

ميليشيا عسكرية مدعومة من شرار الدول إقليميا و عالميا ، الجناح السياسي المؤيد ليها جناح ليبرالي علماني حقود على الإسلام

ثم هي ميليشيا متمردة على الجيش القومي الوطني للدولة

تصنف من ناحية شرعية بأنهم بغاة

ثم فوق ذلك

صاروا معتدين صائلين محاربين ظالمين مفسدين

ما تركوا دما إلا سفكوه و لا عرضا إلا اغتصبوه و لا مالا إلا انتهبوه و لا آمنا إلا أخافوه

و تجي تقولي دي فتن

ياخ قوم على حيلك و تبا لك

ي زول دي قضايا مصيرية و قضايا وطنية

ما بنفع فيها التلون

وماف زول كبير على الوطن و لا على الدين من قبل

والحمدلله كانت مواقف مشايخنا واضحة بينة

شيخنا عبدالحي يوسف

شيخنا حسن الهواري

شيخنا مهران ماهر

شيخنا محمد الامين اسماعيل

و غيرهم من مشايخنا الفضلاء

اللهم انصر قواتنا المسلحة

مصطفى ميرغني