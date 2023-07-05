تبيان: هل نسي إبن الميرغني بأنه باعوضةٍ لدم الغلابة وغُلام للإنقاذ حتى سقطت وصبيُ لحميدتي حتى هلك





#أبالسة_قحط

غطي صًدر مرتك أول وبعدين تعال إتكلم عن ( البلابسه ) #ياغزاله

هل نسي إبن الميرغني بأنه سرجُ لحصان السُلطه وباعوضةٍ لدم الغلابه وغُلام للإنقاذ حتى سقطت وصبيُ لحميدتي حتى هلك وتلميذٌ بفصل ديمقراطية موسيفيني دكتاتور أفريقيا !!



أنت يا إبراهيم لا تسوى شيء سوى شجرةُ لبلاب نبت حين غفلة الجنائني فوجدك جليساً بين الأسياد هذا السودان بشعبه ظل يدفع ثمن تسيٍد السدنه حتى صدقوا بأنهم أسياد على ماذا تعيش أيها التعيس سوى إنتقالُك من جاه إلى جاه حتى لو كان المًلٍك شيطانُ أقرن مايهٍمُك هو أن تعيش رفاهيتك ويموت غيرك بئس الخلافةٍ والخٍلفةٍ والخٍلقةٍ والأخلاقً عٍشت حًملاً للإنقاذ وستموت كمداً على زوال قحط !!

تبيان توفيق