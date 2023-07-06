ظهير سياسي للتمرد وجود في الولايات المجاورة للخرطوم.. طيب المطلوب شنو من الجيش ؟





الجيش ده مفترض يعرف إنو الحرب دي عندها شقين واحد عسكري والتاني مدني والمدني ده هو السبب الأساسي في نشوب الحرب دي !! طيب المفترض يحصل شنو ؟ الجيش شغال شغلو صاح ومحقق أهدافه في سحق المليشيا داخل الخرطوم وبنجاح فيبقى المطلوب هو إرداف العمل ده بإجراءات حاسمه ضد الشٍق المدني !! الشٍق المدني ديل منو ؟ ديل جماعة من السياسين والناشطين عاملين فيها مُحايدين ورافعين شعار لا للحرب ،، وده من حقهم إذا كانو ملتزمين بيهو صاح ؛؛ لكن هُم ماملتزمين بالموقف ده وشغالين إساءة للقوات المسلحة السودانيه عبر بث صور ونشر تغريدات مسيئة للجيش وشغالين تشكيك في القوات المسلحة السودانية وبينشروا إنتصارات التمرد البسيطه القاعده تحصل وبيدوها إعلام زائد !! المدنين ديل هُم ظهير وذراع سياسي للتمرد والآن أغلبهم موجودين في الولايات المجاورة للخرطوم طيب المطلوب شنو ؟

المطلوب إنو الجيش السوداني يقوم بتوجيه الفرق بالولايات لتفعيل الاستخبارات وجهاز الأمن والشرطه لإستدعاء المجموعات المدنية دي وتحذيرهم من خطورة المشاركة في دعم خط التمرد إعلامياً ومحاسبت القاعدين يسيئو للجيش وهُم قاعدين في الولايات الطرفيه !! في بعض منهم عندوا نشاط عديييل وقاعد يجتمع ويخطط لعمل اعلامي ممنهج !! الجيش مطلوب منو يفعل القانون وبس ويخلي الباقي للشرطه !!

المعلومه المؤكده إنو مافي زول منهم محايد أصلا ومشاركين في الحرب دي بالإعلام وكل هًمهم إنو الجيش ينهزم ويحصل سقوط للخرطوم في يد مليشيا الدعم السريع !! المسأله دي واضحه ومحتاجه لآلية حسم سريعه ورديفه للعمل العسكري الدائر الآن

تبيان توفيق