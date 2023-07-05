



لقد تغيرت الأوضاع على الأرض، لقد وجدت المليشيا أنها تقاتل في الخرطوم وأمدرمان في وقت واحد هذه الطريقة مرهقة إنها تقاتل في قوات بذات تكتيكها تظهر وتختفي بلا معدات ولا عتاد، لقد تكبدت خسائر كبير بأقل أفراد، لاتستطيع الهجوم على جماعة لأن الطيران يلاحقها في كل مكان، تترك جنودها في المعركة فيتخطفهم الطير، سيأتيها الموت من كل مكان بإذن الله 🤌🇸🇩

#القوات_الخاصة

#جيش_قوقو

Mujahed Othman