



ماذا إستفاد السودان وشعبه من أسرة (الميرغني والمهدي) وأنا لا أقصد المراغنة والانصار ولكنني أقصد أبناء هذه الأسره يعيشون على نعيم السلطان ينتقلون مع الانظمه يبايعون الإنس والجن من اجل بقاء سلطتهم ومخصصاتهم ونعيمهم دون فائده لعامة الشعب !!

هذه الأُسًر يجب أن تتساوى مع عاااامة الناس في كل شيء فقد إنتهى زمن المخصصات والترضيات والمساومات يجب أن يتحرر أقطاب الامة والمراغنه من عبودية هذه الأسرة فلا سيد لسيد حر بعد اليوم

كلنا مواليد تسعه تاني مافي أولاد مصارين بيُض وأولاد غازًي السيد على نفسوا والحبيب على نفسوا وبس وكل زول عامل فيها سيد يرفع ابريقوا براااااهوا

تبيان توفيق

