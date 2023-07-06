دعامي لمواطن: (بطاقتك دي مكتوب فيها القيادة العامة) فقال لهم مكتوب رخصة قيادة عامة.. فضربوه





كبت مواصلات الحاج يوسف للميناء البري ومتكي علي الشباك في أمان الله.

فجأة العربية وقفت.

قالوا ده إرتكاز دعامة وأي زول يجهز بطاقتو…

لمن جا دوري مديت ليو الرخصة الكبيرة.. كشَّف فيها مساااافة ونادى زميلو وبقوا يتشاوروا فيها ويعاينوا لي.

واحد فيهم شبكني أنزل يا سعادة.. ما اشتغلت بيو… المرة التانية لكزني وقالي أنا بتكلم معاك انزل.

المهم نزلت .

قالو لي شارد وين ياسعادتو 😮😮

قلت ليهم ياجماعة انا لا سعادتو ولاعندي علاقة بالعسكرية😬

فجأة بقى يكورك فيني (بطاقتك دي مكتوب فيها القيادة العامة).

انا قلت ليهم مكتوب رخصة قيادة عامة.

يعني رخصة كبيرة ماعندها علاقة بالعسكرية.

ياجماعة الخير.. ساعة حتى إنفكيت منهم.

لكن طلعت لي بكم كف…

مافي زول أداني كف من زمن الابتدائي.. 

لكن الله غالب…

وما حأقول ليكم أنا منو؟

عشان الشماتة.. وشينة في حق أولادي…

فقط أقول.

حسبنا الله ونعم الوكيل…الجهل مصیبه

#عشان کده قلنا لیهم خشوا مدرسه

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