الدعم السريع سره باتع: ولدوه البشير والكيزان ورباه البرهان والحرية والتغيير دخلت بيه القبر!





كان خبر البيرقدار دا صدق فمعناها القيم دا شكلو صفى على سباق بين البيرقدار ومفاوضات عنتبي! يعني يا البيرقدار انتهت من الجنجويد وبقا زاتو ماف زول يفاوضوه في عنتبي يا عنتبي لحقت الجنجويد قبل ما تلقطهم البيرقدار!

ياسر عرمان من عنتبي بعد أن قلع الكمامة قال ينبغي أن نتعامل مع الدعم السريع بجدية وعدم تسميتهم بالأوباش والمرتزقة. ماف أي مشكلة يا كمرد بس خلو الإمارات تقنع البيرقدار! وطبعا لا يخفى عليكم حزنه الشديد لمطالبة مؤيدي الجيش بتنحي البرهان.

عنتبي والفصول الأخيرة لتحول الحرية والتغيير من قيادة لثورة من أعظم الثورات إلى أحزاب معارضة منفى متحالفة مع مليشيا أسرية هي الوريث الشرعي لنظام الإنقاذ! والله الدعم السريع سرو باتع طلع: ولدوه البشير والكيزان ورباو البرهان ودخلت بيو القبر الحرية والتغيير!

عمرو صالح ياسين